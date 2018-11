Le prince Charles fête ses 70 ans

Pour son 70e anniversaire, le prince Charles a pris la pose avec son épouse, ses fils et leurs épouses et ses trois petits-enfants dans les jardins de la Clarence House. — REX/Shutterstock/SIPA

Le prince Charles fête ce mercredi ses 70 ans. Magie, « tea party » et photos de familles inédites, découvrez les festivités organisées à l’occasion de l’anniversaire de l’éternel héritier de la couronne d’Angleterre.

Un spectacle de magie, rien que pour lui

Pour fêter cet événement, le père des princes William et Harry a assisté ce lundi à un gigantesque show de magie. Intitulé « We are most amused and amazed », le spectacle s'est tenu au London Palladium en son honneur et a été diffusé sur la chaîne britannique ITV.

Il était accompagné de son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles. Parmi les invités? ‎Rowan Atkinson, l’interprète et créateur de Mr Bean et la chanteuse australienne Kylie Minogue. Le prince Charles est un grand fan de magie, une passion transmise par son grand-oncle, Louis Mountbatten. Il a rejoint en 1975 le cercle secret des magiciens et a plus d’un tour dans sa poche.

Deux photos de famille, sur lesquelles tout le monde sourit

A l’occasion de cet anniversaire, le palais de Kensington a dévoilé deux photos de famille. Le prince Charles et ses enfants ont été immortalisés dans les jardins de la Clarence House, résidence principale du prince de Galles et de son épouse, par le photographe Chris Jackson. « C’était particulièrement spécial pour moi de photographier une famille aussi spontanée et détendue avec qui j’ai passé un après-midi très amusant », a commenté ce dernier sur son compte Instagram.

Soixante-dix nouveaux amis, aussi âgés que lui

Ce mercredi, le prince Charles célébrera son anniversaire lors d’un banquet d’anniversaire organisé par la reine au palais de Buckingham et auquel participeront sa famille, des amis proches et des membres de la royauté européenne. Il doit également assister à une « tea party » où il rencontrera 70 autres septuagénaires.