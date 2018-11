Véronique Sanson rassure ses fans sur Facebook

Veronique Sanson lors de la soiree d'ouverture du 42e Printemps de Bourges le 24 avril 2018. — SADAKA EDMOND/SIPA

Le producteur de Véronique Sanson a annoncé ce mardi l’annulation de 11 concerts prévus à partir de fin novembre car son traitement l’oblige « à un repos supplémentaire d’au minimum trois mois ». L’artiste est atteinte d’une tumeur à une amygdale. Restée silencieuse jusqu’ici au sujet de sa maladie, la chanteuse a tenu à rassurer ses fans.

« Les pronostics médicaux sont au beau fixe »

« Mes amours. Vous l’avez appris, nous annulons le cœur gros les 11 shows de cette fin d’année, écrit-elle sur le réseau social. Rassurez-vous, les traitements se sont bien passés, et les pronostics médicaux sont au beau fixe mais il me faut encore quelques semaines de repos. Autant vous dire que j’ai le cœur en 1.000 morceaux et surtout JE SUIS EN COLÈRE, mais je ne VEUX PAS me présenter sur scène devant vous avant d’avoir recouvré toute l’énergie que vous attendez, et que vous me rendez toujours si bien d’ailleurs »

« Je vous donne rendez-vous au printemps »

Et de poursuivre : « Alors je vous donne rendez-vous au printemps : j’ai bigrement envie de fêter avec vous mon anniversaire en chiffres tout ronds en chantant, et en chantant bien, avec vos yeux, vos mains, vos sourires. J’ai l’orgueil insensé de croire que vous saurez m’attendre et que vous serez au rendez-vous ! Je vous donnerai des p’tites nouvelles de temps en temps. Prenez soin de vous. Je vous aime. Ah et j’allais oublier ! Un énorme merci pour tous vos messages, baisers et clins d’œil qui me réchauffent bien le cœur. Indestructiblement, votre Véro. »