Incendies en Californie: Pamela Anderson qualifie Donald Trump «d’idiot égoïste»

Si Pamela Anderson a remisé ses chaussons de danse, la star américaine a renfilé sa casquette d’activiste. La star américaine, éliminée ce jeudi de Danse avec les stars sur TF1, ne cesse de montrer son engagement pour la cause animale et la défense de l’environnement depuis quelques années. Le tweet de Donald Trump en réaction aux incendies qui touchent actuellement la Californie, avec pas moins de 23 morts déjà recensés, n’a pas manqué à sa vigilance.

Le Président des Etats-Unis n’avait rien trouvé de mieux que de déclarer ce samedi sur Twitter : « Il n’y a aucune raison pour ces énormes incendies en Californie, meurtriers et coûteux, si ce n’est que la gestion des forêts est insuffisante. Des milliards de dollars sont donnés chaque année - et tant de vies perdues - à cause de cette mauvaise gestion. Trouvez une solution maintenant ou vous n’aurez plus d’argent de la banque centrale ! »

It’s hard to bite your tongue on this one - A completely selfish idiotic fool who must work for the devil - narcissist perv who has no regard for anything but money and fame. I officially déteste this toxic

planet hater -gun lover 🔥 - sickening 😳