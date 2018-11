Retour des Spice Girls: Des dates ajoutées à leur tournée en 2019 après la ruée des fans

Melanie Brown, Geri Horner, Emma Bunton et Melanie Chisholm, quatre des Spice Girls, à la première de «Viva Forever», à Londres, en décembre 2012. — LTA/WENN.COM/SIPA

« Friendship never ends » (l’amitié ne s’arrête jamais), et visiblement, le fait d’être fan non plus. Les Spice Girls ont annoncé lundi leur reformation sans Victoria Beckham et le lancement de leur tournée britannique. Et, ce samedi, elles ont dû ajouter plusieurs dates à leur tournée britannique 2019. La raison ? Les fans se sont rués sur les places mises en vente pour les six premiers concerts.

THIRD SHOWS ADDED IN LONDON AND MANCHESTER! https://t.co/wEFNiYssSf Thank you everyone for such an amazing reaction, so excited to see you ✌🏻🇬🇧 pic.twitter.com/uZWeBsr9TV — Spice Girls (@spicegirls) November 10, 2018

« Merci à tous pour votre incroyable réaction, nous sommes tellement impatientes de vous voir », a déclaré sur Twitter le girls band le plus célèbre de l’histoire. La tournée commencera le 29 mai à l’Etihad Stadium de Manchester (centre de l’Angleterre) et s’achèvera à la mi-juin avec trois dates au stade de Wembley, à Londres.

Un phénomène international

Créé par casting en 1994, le quintette a connu le succès dès son premier single Wannabe en 1996 et a immédiatement été classé numéro un dans une trentaine de pays, lançant un phénomène international comparé à la Beatlemania.