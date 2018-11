L'actrice Karin Viard révèle avoir été victime de prédateurs sexuels

Karin Viard est l'une des 250 signataires de l'appel au retrait de l'article 2. — Yohan BONNET / AFP

Dans Les Chatouilles, en salle mercredi prochain, Karin Viard incarne une mère dont la jeune fille de 8 ans est victime d’abus sexuels de la part d’un ami de la famille qui lui propose de « jouer aux chatouilles ». Adulte, elle doit se reconstruire. Le film est aussi l’occasion pour la comédienne de parler des agressions qu’elle a subies elle-même.

« Je suis tombée sur des prédateurs sexuels »

« J’étais une oie blanche, j’avais une certaine naïveté, une sorte de candeur, confie-t-elle au magazine Gala. N’ayant pas été élevée par mes parents, je n’avais jamais été regardée par mon père par exemple, je ne me suis jamais vue comme quelqu’un capable de susciter le désir. »

Conséquence selon la comédienne, elle a fait de mauvaises rencontres : « Je suis tombée sur des prédateurs sexuels qui ont anesthésié mes sensations, et j’ai préféré "passer à la casserole" plutôt que de me rebeller parce que ça me paraissait plus simple. C’est vous dire à quel point je reviens de loin. »