Le conseil amoureux donné par Jamie Foxx à Olivia Munn est précieux

L'acteur Jamie Foxx à l'avant-première de Baby Driver à Londres — WENN

Invitée par l’émission d’E! News, Busy Tonight, Olivia Munn a confié qu’elle avait pu compter sur Jamie Foxx pour l'épauler dans ses déboires amoureux. Ce qui n’est pas très étonnant quand on sait que les deux stars se connaissent depuis près d’une décennie. A une époque, la star de X-Men sortait en secret avec un acteur et il ne s’est pas très bien comporté avec elle en présence de Jamie Foxx.

L’histoire s’est déroulée lors d’une soirée, et l’acteur en question a tout bonnement ignoré Olivia Munn du début à la fin. « Je me trouvais d’un côté de la fête et il était de l’autre, parlant à différentes filles. Je me sentais tellement déprimée. J’ai décidé de partir tôt, puis Jamie m’a stoppée du genre "Où est-ce que tu vas ?" », a raconté Olivia Munn.

Jamie Foxx devine alors de quoi il en retourne et, même s’il laisse Olivia Munn rentrer chez elle, il promet de l’appeler et de lui dire ce qu’il pense de cette relation. « Le lendemain, j’ai un appel de Jamie. Il m’a laissé un message et a dit "Est-ce que tu es venue là pour être la copine de quelqu’un ? Non. Est-ce que tu es venue là pour être la femme de quelqu’un ? Non ! Est-ce que tu es venue là pour sortir avec ce type ? Non ! Est-ce que tu es venue là pour être actrice ? Oui ! Alors que je ne te vois plus jamais pleurer pour un type comme ça !" » Et l’actrice ne s’est pas fait prier !