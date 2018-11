George Clooney met une de ses Harley aux enchères pour aider les vétérans

L'acteur George Clooney et son épouse, l'avocate Amal Clooney — WENN

George Clooney a décidé de venir en aide aux vétérans américains en mettant une de ses très onéreuses Harley-Davidson aux enchères. Les bénéfices de cette vente iront à l’association Homes For Our Troops qui œuvre à bâtir des logements pour les vétérans les plus sévèrement blessés. Vous n’aurez pas à vous déplacer pour jeter un œil sur la grosse cylindrée puisque l’acteur a décidé de la mettre sur eBay.

George Clooney is giving up motorcycle riding and auctioning his Harley-Davidson for charity on eBay https://t.co/I1XDSG0lJg pic.twitter.com/phEXtI081f — INSIDER (@thisisinsider) November 7, 2018

Il s’agit d’une Harley-Davidson 2017 FLHTK Ultra Limited Series et le prix de mise en vente est de 25.000 dollars. Sur la photo, on peut voir George Clooney trôner fièrement sur son engin avec, assise derrière lui, son épouse, l’avocate spécialisée dans les droits de l’Homme Amal Clooney. Le texte de présentation nous fait savoir que madame est plus que contente de voir son mari se séparer de cette moto !

Plus de peur que de mal

« Depuis l’accident de George Clooney, sa femme Amal lui a dit qu’il ne remonterait plus jamais sur une moto. George venait juste de s’acheter une Harley flambant neuve avec seulement 40km au compteur ! Toute à vous si vous remportez la vente », peut-on lire sur la page de la vente.

Pour rappel, George Clooney a connu un malheureux accident de scooter en Italie en juillet dernier.