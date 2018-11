«Midterms» américaines: Une présentatrice de Fox News se moque de Taylor Swift

Taylor Swift en concert à Miami le 18 août 2018. — Larry Marano/REX/Shutterstock/SIPA

A l’occasion des « Midterms », Taylor Swift, la petite fiancée de l’Amérique, avait posté un long message sur Instagram pour prendre ouvertement position pour les démocrates, et plus particulièrement Phil Bredesen, candidate au Sénat dans son Tennesse natal. Mais si les démocrates ont remporté la majorité à la Chambre des représentants, les républicains ont renforcé leur contrôle du Sénat. Et Phil Bredesen a perdu face à la républicaine Marsha Blackburn et ses 54,7 % des voix. La première à se réjouir de cette victoire a été une présentatrice de Fox News, Lauren Ingraham, qui n’a pas manqué d’envoyer une pique à la chanteuse. « Hey Taylor Swift, les rageux vont rager », a-t-elle écrit sur Twitter, reprenant les paroles du tube Shake it Off.

« Ce ne sont pas les valeurs de MON Tennessee »

Au sujet de Marsha Blackburn, la popstar avait écrit sur les réseaux sociaux : « Elle a voté contre l’égalité des salaires pour les femmes. Elle a voté contre une loi qui tente de mettre les femmes à l’abri des violences domestiques. Elle pense que les commerces peuvent légitimement refuser des services aux couples homos… Ce ne sont pas les valeurs de MON Tennessee. »