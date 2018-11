Ariana Grande pleure toujours Mac Miller... Kourtney Kardashian dîne avec son ex et sa compagne...

La chanteuse Ariana Grande — WENN

Ariana Grande pleure toujours le rappeur Mac Miller

Alors que Mac Miller a disparu il y a deux mois et que le rapport définitif du médecin légiste a été publié, son ex, la chanteuse Ariana Grande est toujours très attachée à ce qu’il a représenté pour elle. Elle l’a pleuré publiquement et n’a pas caché que le décès de l’artiste avec lequel elle est restée quelques années l’a affecté. Dans son dernier titre, Thank U, Next, la star rend hommage à tous les hommes de sa vie mais plus particulièrement à Mac Miller. « J’aimerais pouvoir dire : Merci à Malcolm (vrai prénom du rappeur)/ Parce que c’était un ange. »

Kourtney Kardashian dîne avec son ex et sa compagne

Kourtney Kardashian a dîné avec son ex, Scott Disick et sa compagne, Sofia Richie. Le trio s’est retrouvé dans un restaurant de Nobu à Malibu dimanche soir, rapporte E! News. Une source a déclaré que ce repas s’inscrit dans la démarche de Scott Disick de renouer avec son ex pour le bien de leurs enfants après une longue période conflictuelle. Sa relation avec Sofia Richie deviendrait sérieuse et il souhaiterait que les deux femmes se connaissent. Une source a révélé que l’ambiance était « très conviviale ». Au moins, il n’y a pas d’étincelles… pour l’instant !

Usher de nouveau en couple ?

Usher pourrait bien avoir retrouvé l’amour dans les bras d’une star de la téléréalité. Le chanteur de 40 ans s’est présenté à l’anniversaire de Diddy avec une jolie brune à son bras, rapporte Page Six. Shaniece Hairston a participé à une émission de téléréalité sur la chaîne d’Oprah Winfrey, OWN, entre 2015 et 2016. Les deux célébrités sont arrivées et reparties ensemble. Usher et son ex-femme, Grace Miguel, se sont séparés cette année après dix ans de vie commune et 2 ans de mariage.