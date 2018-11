Régine trahit une promesse faite à Johnny Hallyday et révèle un secret

Johnny Hallyday et Régine à la première d'un spectacle de Thierry Le Luron en 1986 — HORVAIS/SIPA

Reine de la nuit depuis des décennies, Régine a fréquenté les plus grandes stars, françaises comme étrangères. Elle n’est d’ailleurs jamais à court d’anecdotes, et en a même tiré un livre, Gueule de nuit aux éditions Flammarion. Invitée mardi matin de Léa Salamé sur France Inter, Régine a ainsi lâché un secret sur Johnny Hallyday, une histoire qu’il lui avait fait jurer de ne répéter à personne. Contrairement à ce qu’il disait de son vivant, le rockeur a bien rencontré le King, Elvis Presley. Et ça a été la déception.

« Il ne faudrait jamais rencontrer ses idoles »

« Il ne ment pas volontairement, raconte Régine. Quand je l’ai vu en boîte de nuit à la Calavados. Je lui ai dit "Johnny, regarde là-bas, il y a Elvis Presley, je vais te le présenter". Il m’a dit "non, je veux le connaître autrement". Je lui ai dit "écoute, il n’y a pas cinquante façons de le connaître, alors tu lui dis bonjour". Elvis se lève pour sortir, et je lui présente Johnny, auquel il ne fait absolument pas attention. »

Pour Johnny, c’est la douche froide : « Tu sais, il ne faudrait jamais rencontrer ses idoles ». « Il avait peur qu’on l’accuse d’imiter Elvis, ajoute Régine. Il m’a demandé de ne jamais le dire à personne. Je lui ai dit oui, je te le jure ». Jusqu’à aujourd’hui.