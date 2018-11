Epilation du maillot, cellulite, acné... Iris Mittenaere nous confie ses secrets de beauté de miss

Iris Mittenaere, Miss France 2016 et Miss Univers 2017, sort son livre, «Toujours y croire». — Darius Salimi

Ce mercredi, Iris Mittenaere sort son livre, Toujours y croire.

Truffé de conseils beauté et de son expérience pour prendre confiance en soi, le livre est un condensé de l'expérience de l'ancienne Miss Univers.

Pour aller plus loin, 20 Minutes lui a demandé des conseils pratiques un peu moins glamour...

Elle a mis « presque un an » à écrire son livre. Le but d’Iris Mittenaere ? « Envoyer des messages positifs, d’encouragements à toutes les jeunes filles qui n’ont pas forcément confiance en elles. » Très complet, Toujours y croire, qui sort ce mercredi, reste cependant plutôt dans le glamour. 20 Minutes a donc demandé à l’ancienne Miss Univers ses conseils les plus pratiques pour s’en sortir dans le monde des miss.

L’épilation

Pour préparer Miss France, on part plus d’un mois. Si les filles ont l’habitude d’aller chez l’esthéticienne, c’est un problème parce que pendant ce mois de préparation, elles ne pourront pas y aller. Si on s’épile à la cire, c’est pareil, parce qu’on ne peut pas attendre la repousse entre deux épilations, il faut être impeccable tout le temps. Le laser, c’est bien, mais il ne faut pas le faire juste avant de partir pour le voyage, parce qu’on ne peut pas s’exposer au soleil. En ce qui concerne le maillot, je ne connais pas les noms, mais il faut que ce soit échancré pour pouvoir défiler en maillot de bain.

L’astuce en plus : Je conseille de s’épiler à la cire avant de partir, et de prendre un rasoir pour être nickel tous les jours.

La cellulite et les vergetures

Tout le monde en a, moi aussi. Le meilleur moyen de la combattre reste le sport. Il faut faire du cardio. Les vergetures c’est pareil, mais il faut savoir que TF1 a de bons éclairages et de bonnes caméras qui dissimulent bien les défauts de la peau.

L’astuce en plus : L’autobronzant camoufle bien les vergetures et la cellulite, mais il faut faire attention en le choisissant. Il faut prendre une bonne marque et l’appliquer trois jours avant pour que ça s’estompe pour le jour J. Globalement, il ne faut rien tester la veille du concours mais s’y prendre deux semaines à l’avance pour savoir si on peut le faire pour le prime ou pas.

L’acné

Pour éviter d’avoir des boutons, il faut avant tout bien se démaquiller. Il faut également utiliser des crèmes neutres pour la peau, comme Embryolisse. J’achète une crème asséchante en pharmacie que j’applique sur les boutons.

L’astuce en plus : Quand on a un bouton, il faut le camoufler, mais pas dans l’excès. Plus on en met dessus, plus ça se voit. S’il arrive la veille, il vaut mieux ne pas se maquiller la veille pour laisser sa peau respirer, et ne surtout pas le triturer pour ne pas le faire gonfler.

Les cernes

La meilleure solution, c’est de dormir ! Sinon il y a des patchs Estée Lauder très efficaces qu’on peut appliquer quinze minutes avant de se maquiller, ou, encore mieux, avec lesquels on peut dormir. Pour un effet plus lumineux, il faut toujours choisir son anticernes une teinte plus claire que son fond de teint.

L’astuce en plus : J’achète une super poudre Laura Mercier qui floute les cernes, c’est un remède miracle !

Les dents

Un bon entretien des dents, éventuellement un détartrage si besoin, normalement ça suffit. Si jamais vous voulez vraiment blanchir vos dents, vous pouvez aller chez le dentiste. Je m’étais fait un blanchiment moi-même avant Miss France parce que je travaillais déjà, mais je n’en ai plus refait depuis.

L’astuce en plus : Oubliez les trucs magiques qu’on vous vend. La lumière, le charbon, etc., ça ne marche pas. Et je sais de quoi je parle parce que j’étais étudiante en dentaire.

Les pellicules

Dès qu’on en a, souvent il suffit de changer de shampooing parce que les pellicules veulent dire qu’il irrite ton cuir chevelu. Sinon, tous les shampooings antipelliculaires fonctionnent, ça n’est pas très dur à éradiquer.

L’astuce en plus : Si besoin, vous pouvez aussi faire un gommage du cuir chevelu, un scrub, pour repartir à zéro, mais attention à bien le rincer pour ne pas irriter encore plus le cuir chevelu.

Le ventre plat

Je n’arrive jamais à manger avant un défilé parce que je suis trop stressée. La veille, il vaut mieux éviter de manger des fruits, du pain… Les choses qui fermentent et peuvent faire gonfler le ventre.