Le prince Charles a appris à William et Harry à ramasser les ordures

Le prince Charles à King's Lynn, au Royaume-Uni — Ward/WENN.com

Le prince Charles aura 70 ans le 14 novembre prochain. La BBC lui consacre ainsi un documentaire, Prince, Son and Heir : Charles at 70, où elle a suivi le prince de Galles pendant un an et donné la parole à son entourage, à ses fils William et Harry. Or, l’aîné, le duc de Cambridge, révèle que petits, lui et son frère « se baladaient avec leurs pointes, piquant les ordures pour les mettre dans des sacs-poubelle ». Un geste pour la planète que leur père leur a inculqué depuis leur plus jeune âge : « Nous pensions juste que c’était parfaitement normal, et que tout le monde devrait en faire autant ».

Dans le documentaire, William et Harry revoient également un discours du prince de Charles de 1970 sur les dangers des déchets plastiques. Harry explique que leur père a fait un travail incroyable pour les sensibiliser, sans jamais leur dire ce qu’ils devaient faire : « Je le fais naturellement, inconsciemment, parce que je suis en quelque sorte programmé pour le faire, parce que mon père le faisait. Nous devrions tous le faire. »