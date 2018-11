Laeticia Hallyday s'est recueillie en chansons avec ses filles et des fans sur la tombe de Johnny

EMOTION Laeticia Hallyday et ses filles se sont jointes aux fans pour se recueillir sur la tombe de Johnny, en musique et avec émotion…

Laeticia Hallyday et ses deux filles Jade et Joy. — Philippe Blet/REX/Shutterstock/SIPA

Les nouvelles chansons de Mon pays c'est l'amour, vendu à 890.000 exemplaires, des fans et ses filles. Laeticia Hallyday était bien entourée pour la Toussaint, depuis la mort de Johnny survenue il y a près d’un an à cause d’un cancer du poumon.

Entourée de fans à Saint-Barth, Laeticia Hallyday émue lors d'une veillée devant la tombe de Johnny pic.twitter.com/0rioOw7nqI — BFMTV People (@BFMTV_People) November 2, 2018

De retour à Saint-Barth pour cet hommage attendu par les fans du rockeur, Laeticia Hallyday était souriante, mais émue. Ses filles et elles ont communié avec les fans, dans le noir, avec des bougies. L’épouse de Johnny Hallyday a également fait bénir la tombe par un prêtre et a prié pour lui, toujours avec des fans.