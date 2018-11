Liam Neeson va donner la réplique à son fils dans une nouvelle comédie

Liam Neeson, que l’on connaît pour ses rôles dans La liste de Schindler ou encore Taken, aura le plaisir de partager l’affiche avec son fils dans une comédie intitulée Made in Italy. Micheal Richardson, que l’on a pu voir dans Vox Lux porte le nom de sa mère, la comédienne Natacha Richardson, disparue en 2009.

#liamneeson #michealneesonrichardson Liam and Micheal will play father and son in the upcoming comedy "Made In Italy". Film begins in April 2019 in Tuscany ❤ pic.twitter.com/vWrQy7eMJz