Mort de Philippe Gildas: Les obsèques du journaliste auront lieu au Père-Lachaise

Philippe Gildas, journaliste et animateur est décédé à 82 ans. — BALTEL/SIPA

Il est mort dans la nuit du 27 au 28 octobre, et de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage. Les obsèques de Philippe Gildas auront lieu le 5 novembre au crématorium du Père-Lachaise à 13h30, selon un faire part publié par les proches du journaliste et animateur dans le Figaro.

Nul doute qu’on y croisera Antoine de Caunes, qui avait organisé une minute d’applaudissements « à la Gildas », au siège de Canal+, lundi. Il a également déclaré au micro de France Inter : « Je n’irai pas par quatre chemins : je viens de perdre un père. Avec le mien, ça fait deux, et perdre une paire de pères, c’est certes plus confortable dès qu’il s’agit de s’asseoir, mais au quotidien, c’est un peu lourd à porter. D’autant plus que les deux avaient en commun de rendre la vie plus légère. » Il pourra lui faire ses adieux lundi.