The Weeknd et Bella Hadid, c'est reparti... Justin Bieber se rase la tête...

Le chanteur The Weeknd et la top Bella Hadid, avant leur séparation — WENN

Mercredi 31 octobre

The Weeknd et Bella Hadid, c’est reparti

Le chanteur The Weeknd est fou de sa belle et tient à ce que le monde entier le sache. L’artiste a posté sur son compte Instagram un cliché de lui avec la jolie Bella Hadid à son bras. Sur sa tête, l’interprète de Own It porte une casquette indiquant « Blame Bella » (traduction : c’est de la faute de Bella). Les deux amoureux ont les fronts collés l’un contre l’autre sur la photo et fixent l’objectif d’un air mystérieux. Les fans ont adoré revoir leur couple favori réuni. Plus d’un million de « j’aime » en moins de 24 heures.

Justin Bieber se rase la tête

En 2007, le monde tombait des nues en découvrant des images de la chanteuse Britney Spears se rasant la tête. Cette fois, c’est le Justin Bieber qui semble vouloir l’imiter. Le chanteur de 24 ans s’est en effet montré les cheveux rasés sur Instagram. Il y a pourtant quelques mois, il avait juré de ne jamais passer de coups de ciseaux dans sa tignasse. Comme quoi… Il n’y a que les idiots qui ne changent pas d’avis.

Le chanteur Justin Bieber s'est rasé la tête. - Capture d'écran Instagram Justin Bieber

Kylie Jenner et sa fille en papillons pour Halloween

Kylie Jenner et sa fille ont concordé leurs déguisements pour Halloween. La jeune maman de 21 ans et son bébé, Stormi ont enfilé des ailes de papillons roses avec une tenue assortie. Un look craquant pour une petite Stormi toute sourire sur les genoux de sa maman. Les abonnés de la jeune Kylie ont été attendris par le cliché et ont été plus de onze millions à « aimer » le post.