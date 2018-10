Bêtes à malheur: La reine Elizabeth II a perdu son dernier corgi

La reine Elizabeth II à Londres le 24 octobre 2018 — James Gourley/REX/Shutterstock/SIPA

C’est une passion qui remonte à 1944. A cette date, la jeune Elizabeth recevait de ses parents une chienne, pour ses 18 ans. Susan, adorable corgi, allait au cours de sa vie, donner naissance à de nombreux chiots. Elizabeth II en a adopté trente. Au sommet de sa carrière d’éleveuse, la reine comptait 13 corgis, perpétuellement dans ses pattes.

La semaine dernière, la reine Elizabeth II a pourtant dû dire adieu à son dernier corgi. Whisper n’était pas un descendant de Susan mais le corgi du garde-chasse de la résidence privée de la reine, Bill Sandrigham. Elizabeth avait adopté le chien, déjà vieux, en 2016, à la mort de son employé dont la femme était la « nounou » officiel des chiens de sa majesté quand elle devait s’absenter.

Place aux dorgis

C’est ainsi le dernier des corgis qui a rendu son dernier souffle. Depuis quelques années, Elizabeth II a décidé de ne plus prendre de nouveaux chiens. Il y a quelques mois, Willow, dernière descendante de Susan, s’était éteinte. Désormais, il n’y a plus que deux chiens, et même pas des corgis, dans l’entourage de la reine : Candy et Vulcan, deux dorgis vieillissants.

Il y a quelques semaines, Elizabeth II avait offert un jeune chien à son petit-fils Harry et sa femme Meghan Markle, quelques jours après leur mariage. Un labrador.​