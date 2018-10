Miss France 2019: Découvrez les visages des trente miss régionales élues

Claire Barrois et Olivier Juszczak

Découvrez les visages des candidates à Miss France 2019. — INSTAGRAM

Les élections de miss régionales ont pris fin ce vendredi soir.

Pamela Texier a été élue Miss Champagne-Ardenne.

20 Minutes vous propose de découvrir les visages de vos représentantes sur Instagram.

Son nom ne vous dit rien, mais Pamela Texier vient de rejoindre, ce vendredi soir les vingt-neuf miss régionales déjà élues dans la compétition pour le titre de Miss France 2019. Pour l’instant, leurs photos officielles n’ont pas encore été publiées (parce qu’elles n’ont pas encore été prises), mais 20 Minutes vous propose de découvrir leurs photos sur Instagram.

Quelle que soit la région où vous habitez, celle de cœur ou d’origine, vous n’avez pas encore fait votre choix ? Ne paniquez pas, vous avez jusqu’au 15 décembre pour vous décider et voter, si ça vous dit, pour la miss qui vous aura convaincu. Et d’ici-là, 20 Minutes vous proposera une série de rendez-vous pour les découvrir un peu mieux et ne pas faire votre choix à la légère.