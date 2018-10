Le frère de Renaud assure que le chanteur «va bien» et est en «pleine renaissance»

Le chanteur Renaud. — SADAKA EDMOND/SIPA

Renaud « va bien ». Dans une interview accordée au Parisien, David Séchan a donné des nouvelles rassurantes de son frère, qui est selon lui, en « pleine renaissance ». « Il passe sans cesse du fond du trou au zénith avec une rapidité foudroyante. C’est un artiste très fragile, mais qui a de la ressource », explique-t-il.

Sorti de l’hôpital depuis plusieurs semaines, Renaud est désormais sobre, et « a une hygiène de vie bien meilleure, il ne boit que de l’eau et beaucoup de Bitter San Pellegrino. Plein de sucres, mais pas d’alcool. Et il travaille sur son disque ».

Renaud « reste scotché sur l’enfance »

Pour David Séchan, le chanteur est un « phénix ». « Il faut qu’il travaille, sinon c’est la déprime. Il y a une nostalgie qui le gagne, une nostalgie profonde, de l’enfance, de la vieillesse, de ses amis disparus, Coluche, Desproges, Gainsbourg, ses copains de Charlie Hebdo… Il reste scotché sur l’enfance, comme en témoignent de nombreuses chansons et son nouvel album », explique-t-il. « Il est tout de pudeur, de retenue, a toujours détesté la célébrité, le show-biz, ajoute-t-il. Sur scène, il se livre à son public mais en dehors, il a beaucoup de mal à dire "Je t’aime" aux gens qu’il aime et qui se mobilisent pour lui, ses enfants, ses ex-femmes, sa mère, ses frères et sœurs, ses amis… Ses hauts et bas sont durs à vivre pour ses proches. »

Quid de la musique ? Renaud travaillerait actuellement sur un disque sur l’enfance. « Son écriture allait plus vers des souvenirs de cours de récréation, d’amitié, assez drôles, assez crus parfois. J’ai lu pas mal de textes. C’est du bon Renaud, il y a toujours la plume du chanteur énervant », précise son frère. Si l’album devrait sortir l’an prochain, il n’y a aucune certitude quand à une éventuelle tournée. « Pendant sept ans, il avait disparu des radars, passant son temps au fond d’un bistrot. Et il est revenu, a vendu 800.000 albums, fait 120 concerts devant 800.000 spectateurs. Il nous a bluffés encore une fois ».