Jada Pinkett Smith a des regrets… Meghan Markle est une «menteuse», selon sa sœur…

Jeudi 25 octobre

Jada Pinkett Smith regrette d’être sortie avec Will Smith alors qu’il divorçait

Will Smith et Jada Pinkett Smith se sont rencontrés alors que Will divorçait de sa première épouse avec laquelle il a eu un fils. Dans son émission Red Table, Jada Pinkett Smith est revenue sur cette période qui a précédé leur mariage. « Il était en train de divorcer ! Tout juste ! Je ne recommanderais à personne de faire ça », a déclaré l’actrice de 47 ans. Les deux stars se sont mariés deux ans après que son divorce a été prononcé. Et aujourd’hui l’actrice estime qu’elle aurait dû « patienter » et attendre que « tous les aspects de ce premier mariage soient réglés ». Pourquoi ? Parce qu’elle ne comprenait pas encore ce que signifiait le mariage, elle ne pouvait alors pas comprendre ce que traversait son compagnon en divorçant.

Samantha Markle insulte Meghan Markle de menteuse

Alors qu'elle visitait l'université des Îles Fudji, Meghan Markle a prononcé un discours sur l’importance de la persévérance et du travail. « C’est grâce aux bourses d’études, aux programmes d’aide financière et aux jobs étudiants que mes frais de scolarité ont été payés », a déclaré la duchesse de Sussex dans son discours. Sa demi-sœur Samantha Markle a crié au mensonge. Elle a écrit sur Twitter : « Notre père a payé toute son éducation ! Ce discours est faux. » Lorsque la grossesse de Meghan Markle avait été annoncée, sa demi-sœur avait pourtant déclaré souhaiter enterrer la hache de guerre et espérer que la venue du bébé soit l’occasion de réunir leur famille. C'est raté.

Priyanka Chopra et Nick Jonas emménagent ensemble

Le chanteur Nick Jonas et l’actrice Priyanka Chopra se sont mariés traditionnellement en Inde il y a quelques semaines. Les deux tourtereaux semblent vouloir se créer leur petit cocon. L’ancien membre des Jonas Brothers a même acheté une somptueuse villa, rapporte TMZ. Le bijou de l’immobilier situé à Beverly Hills aura coûté 6,5 millions de dollars au chanteur. La demeure comprend cinq chambres, quatre salles de bains et s’étend sur plus de 380 mètres carrés.