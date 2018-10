Meghan Markle a été exfiltrée d'un marché aux îles Fidji.

Mais que s’est-il passé aux iles Fidji ? Alors qu’elle arpentait les allées d’un marché à Suva lors d’un voyage officiel, Meghan Markle a dû être exfiltrée au bout de six minutes seulement, rapporte Closer. La raison ? Les agents de sécurité de la duchesse de Sussex auraient décidé de l’écarter de la foule en délire. Le hic ? Selon une journaliste présente sur place, il n’y avait pas tant de monde que ça…

Selon Emily Andrews, correspondante qui suit la famille royale pour le Sun, différentes excuses ont été données pour justifier cette exfiltration. « La première raison officielle invoquée pour le départ de Meghan était « problèmes de sécurité », puis « situation inconfortable », puis « problèmes de gestion de la foule ». Nous n’avons pas vu cela, ce qui n’empêche pas que les gardes du corps aient pu avoir cette impression. J’ai assisté à toute la visite, il n’y avait pas foule », a-t-elle expliqué.

WATCH: #Meghan leaves Suva market. All very calm, all very controlled. Many ladies that were told they were going to meet Meghan didn’t and voiced their disappointment afterwards. pic.twitter.com/YVkBhA7X5P