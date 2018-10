L'écrivain Stephen King cède les droits d’une de ses nouvelles pour un dollar

Stephen King est devenu le maître de l’épouvante grâce à ses ouvrages. Des étudiants de la Blaenau Gwent Film Academy au Pays de Galles ont décidé d’adapter Vélo d’appart à l’écran, une nouvelle sortie en 2003.

A group of high schoolers e-mailed Stephen King to ask if they could adapt one of his stories. He said yes, with two requests: $1 for the rights, and a DVD copy for himself. https://t.co/qAgdXGxYXt