Jade Hallyday révèle que sa relation avec Laura et David «est compliquée»

La guerre qui déchire la famille Hallyday n’est pas qu’une histoire d’adultes. Si deux clans s’affrontent depuis des mois, celui de Laeticia d’un côté, celui de Laura et David de l’autre, les petites filles du rockeur se retrouvent quant à elles au centre de cette guéguerre, dans une situation bien délicate.

« Un deuxième abandon »

Sur Instagram ce week-end, Jade, la fille de Johnny Hallyday et de Laeticia, a fait part de son sentiment quant à ses demi-frères et sœurs, rapporte Closer. Interrogée par ses followers, la jeune fille de 14 ans a répondu en toute franchise que c’était « compliqué », avant de faire la moue.

Samedi, Laeticia Hallyday expliquait au micro de Marc-Olivier Fogiel sur RTL, le « deuxième abandon » que vivaient ses enfants. « Mes filles n’ont pas de nouvelles depuis décembre. On se parle avec les avocats, révélait-elle. Jade et Joy sont en manque de leur frère et sœur. Il faut arrêter cette guerre. S’ils ne le font pas pour moi qu’ils le fassent pour leur père : il faut de la paix pour y arriver et beaucoup d’amour aussi. L’amour nous sauve de tout. »