Qui est Jimmy Bennett, l'acteur qui accuse Asia Argento d'agression sexuelle?

Jimmy Bennett lors de l'événement « Power Of Youth» du magazine «Variety» en 2012 — MARCOCCHI GIULIO/SIPAUSA/SIPA

Il avait 17 ans au moment des faits. Selon les révélations du New York Times, Asia Argento aurait versé de l’argent à Jimmy Bennett, un comédien et musicien qui l’accuse d’agression sexuelle dans une chambre d’hôtel en 2013. Aujourd’hui âgés respectivement de 22 et 42 ans, Jimmy Bennett et Asia Argento se connaissent en fait depuis longtemps.

Mère et fils à l’écran

Fils de restaurateurs, ses parents tiennent une crêperie sur une plage californienne, Jimmy Bennet débute sa carrière très jeune dans des publicités puis décroche à sept ans son premier rôle dans le film L’Ecole paternelle, avec Eddie Murphy. La même année, il est casté par Asia Argento dans Le livre de Jérémie, adaptation cinéma d’un roman de TJ LeRoy qu’elle réalise et dans lequel elle joue. Mère et fils à l’écran, les deux acteurs garderont une relation filiale au fil des années, comme en témoigne le compte Instagram d’Asia Argento où elle l’appelle « mon fils perdu depuis longtemps » ou « mon fils, mon amour » à chacune de leurs retrouvailles.

Des rôles dans des productions hollywoodiennes

Enfant star, il multiplie les seconds rôles dans les productions hollywoodiennes, du Pôle Express avec Tom Hanks à Otage avec Bruce Willis en passant par le reboot de Star Trek, le film d’horreur Esther ou la comédie fantastique Shorts, dont il signe également la chanson de fin. Jimmy Bennett s’est aussi essayé à une carrière dans la musique, avec quelques compositions et clips sur sa chaîne YouTube. Début des années 2010, les téléspectateurs ont pu voir l’acteur en tête d’affiche de la série Super Hero Family, en guest dans Breaking In, Perception ou Une nuit en enfer, la série.

Plus rare ces dernières années, Jimmy Bennett accuse aujourd’hui Asia Argento de lui avoir « infligé de manière intentionnelle une détresse émotionnelle et des pertes de salaire suite à une agression sexuelle », selon la déclaration d’intention de poursuite en justice qu’a pu lire le New York Times. Il demandait 3,5 millions de dollars de dommages et intérêts, et les deux parties se seraient mis d’accord sur 380.000 dollars.