Johnny Hallyday: Son beau-père André Boudou revient sur son «histoire d'amour» avec le chanteur

Johnny Hallyday et André Boudou en 2001 lors d'un rallye en Tunisie. — BEBERT BRUNO/SIPA

Pendant vingt-et-un ans, il a été le « beau-père de Johnny Hallyday ». Dans une interview accordée au Parisien, André Boudou, le père de Laeticia, revient sur sa relation passionnée avec le chanteur. Et à bientôt 70 ans, André Boudou est formel : « Si Johnny ne nous avait pas rencontrés, ma fille et moi, il serait mort bien avant et ruiné. »

L’homme fait ici allusion aux dettes de l’artiste : selon lui, Johnny devait à l’époque 120 millions de francs, « notamment un chèque sans provision au Trésor Public de 56 millions ». André Boudou s’occupe de régler l’affaire. « C’est pour cela que dans une lettre, il m’a écrit "Tu m’as sauvé la vie" », raconte-t-il, affirmant qu’il n’a jamais touché un centime du chanteur, et qu’il a « toujours été plus riche que lui ».

« J’ai été amoureux de ce mec »

Johnny et André Boudou se connaissaient avant la rencontre du chanteur avec Laeticia Boudou. En 2003, sept ans après leur mariage, le beau-père de Johnny, gérant de discothèques, lui propose de s’associer et de lancer une boîte à Paris. L’Amnésia ouvre à Montparnasse, mais attire peu de monde et ferme ses portes en janvier 2004. En 2007, André Boudou est condamné à vingt-quatre mois de prison dont six mois ferme pour « fraude fiscale » et « abus de biens sociaux » dans la gestion de l’une de ses discothèques, au Cap d’Agde. Après quoi, il s’efface.

En 2014, les deux hommes se brouillent pour diverses raisons. Mais André Boudou n’oublie pas qu’il a passé « dix-neuf ans 24 heures sur 24 avec Johnny », « un mec tellement attachant ». « J’ai été amoureux de ce mec et il a été amoureux de moi, sans que nous soyons homosexuels. Quand ma fille l’a connu à 20 ans, avec ses bouclettes, elle n’aurait pas fait le poids face à un monstre sacré. Alors, il a pris le paquet, le père et la fille. Et ça a été une histoire d’amour », raconte André Boudou.

« Johnny aurait dû être plus courageux »

Avant la mort du chanteur en décembre dernier, les deux amis ne se sont pas revus. « Je le regrette », concède-t-il. Pendant la médiatique bataille autour de l’héritage du chanteur, il reconnaît avoir trouvé le comportement de Laura Smet et David Hallyday « violent ». « Johnny aurait pu être plus courageux, il aurait pu faire une vidéo pour expliquer sa décision à ses enfants. Cela aurait évité tout cela à Laeticia », plaide-t-il.

Pourtant aujourd’hui, le père du clan « Boudou » assure que sa fille va « mieux », même s’ils n’ont plus guère de contact. « Nos relations sont compliquées… », conclut-il.

