Stormy Daniels annule sa participation à «Celebrity Big Brother»

Stormy Daniels ne participera finalement pas à l’émission de télé-réalité britannique Celebrity Big Brother. L’actrice a tout simplement décliné l’offre après le refus de la part de la chaîne Channel 5 d’augmenter sa rémunération. La star américaine, qui avait précédemment avancé avoir eu une liaison avec Donald Trump, devait toucher environ 836.000 euros rien que pour sa participation à l’émission. Toutefois, elle a refusé au dernier moment et a annulé sa venue.

