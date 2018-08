Clémentine de «Koh-Lanta» compte sur vous pour lui payer son tour du monde

Clémentine de Koh-Lanta — Capture Instagram

Vous rêviez de vous débarrasser de Clémentine quand elle était dans Koh-Lanta ? Vous pouvez l’aider à partir loin, bien loin. Mais avant cela, il faudra mettre la main au portefeuille. Trève de plaisanterie, la jeune aventurière a décidé de partir faire un tour du monde avec ses proches et a lancé une cagnotte en ligne pour réunir le budget nécessaire.

A 26 ans, Clémentine a décidé de partir un an avec son frère et deux amies. Pour ce faire, elle a besoin de réunir 10.000 euros en plus de l’argent que le groupe a réussi à réunir. « Nous sommes à la recherche de sponsors », précise la l’intitulé de la cagnotte. Car le but du groupe n’est pas seulement de voyager. « En effet l’objectif sera de réaliser un maximum de défis tout autour du monde. Des défis sportifs tout d’abord, comme par exemple la réalisation d’un trail sur la muraille de Chine, ou l’ascension d’un sommet d’au moins 6.000 m en Amérique du Sud. Des défis humanitaires également, avec la collecte et la distribution de matériel sportif ou scolaire à des enfants défavorisés. Des défis "écolos" ensuite, comme le nettoyage de plages, ou la non-utilisation d’emballages sur certaines périodes. Et enfin des défis "fous", comme manger un piment ou sauter nus dans la neige. »

Déjà 3855 euros collectés

L’intérêt pour les donateurs ? Pouvoir guider en partie le groupe et suivre ses aventures. Et visiblement, ça branche beaucoup d’admirateurs de l’aventurière, puisque la cagnotte a déjà été remplie de 3.855 euros. Comme quoi, on ne la déteste pas tant que ça, Clémentine.