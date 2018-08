Justin Bieber vous présente sa petite sœur... Harper Beckham est une mini Spice Girl...

Justin Bieber, le 30 juillet 2018 à New York. — DDNY/Broadimage/SIPA

Vendredi 17 août 2018

Justin Bieber présente sa petite sœur tout juste née sur Instagram

Décidément, les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Justin Bieber ! Après avoir annoncé ses fiançailles à ses fans, il leur a présenté sa petite sœur. Bay Bieber est née jeudi 15 août à 8h30, heure de Stratford, dans la province d’Ontario, au Canada. C’est le premier enfant de Jeremy et Chelsey Bieber, qui s’étaient mariés le 19 février à Montego Bay, en Jamaïque. Le chanteur 24 ans a fait la rencontre de sa petite sœur et a partagé ce moment sur Instagram avec une photo du bébé et la légende : « Faites la connaissance de la toute dernière Bieber, ma petite sœur BAY BIEBER. » So cute.

Selon une biographie, Melania Trump « compte les minutes » jusqu’au divorce

Chacune des apparitions ou absences de Melania Trump provoque le débat. Et ça ne va pas s’arranger. Selon un livre publié par Omarosa Manigault Newman, ancienne employée de la Maison Blanche, « la première dame compte chaque minute avant qu’il quitte le bureau ovale et qu’elle puisse divorcer ». Selon elle, l’épouse de Donald Trump resterait jusqu’à la fin du mandat de son mari avant de le quitter. Refusant de s’installer à la Maison Blanche, humilié par la confirmation d’un adultère dans la presse, Melania Trump serait au bout du rouleau dans son couple et attendrait patiemment son retour à la liberté.

Selon Victoria Beckham, sa fille Harper est une « mini Spice girl »

A 7 ans, Harper Beckham profite de vacances en famille. Et elle a eu la chance de regarder le film Spice World avec sa maman, Victoria Beckham. Une expérience qui l’a rendue complètement accro au girls band des années 1990. « Non seulement Harper est obsédée par le Spice Bus, mais maintenant elle veut "une petite robe Gucci" », a commenté Posh en référence à l’une des répliques de sa mère dans la comédie sortie en 1997. Mais, visiblement, sa plus grande idole est surtout Emma Burton, dont elle a copié les coiffures. Sa mère a d’ailleurs commenté : « Ma petite Baby Spice à moi ».

Good night kisses X VB 💕💕💕💕 A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Aug 9, 2018 at 2:48am PDT

Karine Ferri fête le premier mois de sa fille et révèle son prénom

Karine Ferri, assez discrète sur sa vie privée, avait annoncé la naissance de son deuxième enfant le 16 juillet, une petite Claudia. Jeudi, elle a publié une jolie photo Instagram sur laquelle on voit un joli gâteau au chocolat entouré d’une poupée de chiffon, de petits chaussons blanc et un panneau « 16 août Claudia 1 mois ». L’animatrice de TF1 s’est également fendue d’un commentaire très mignon : « Un mois que tu nous combles de bonheur. Claudia nous t’aimons si fort. Maël, papa et maman. »