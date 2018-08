Scarlett Johansson est l'actrice la mieux payée du monde avec plus de 40 millions de dollars par an

Scarlett Johansson, le 24 septembre 2015, à New York. — Evan Agostini/AP/SIPA

Who run the world ? Girls ! Bon, pas tout à fait. Mais Scarlett Johansson a pris la tête du classement des actrices les mieux payées du monde. Grâce au blockbuster Avengers : Infinity Wars au printemps, l’actrice américaine a empoché, selon le classement annuel du magazine Forbes, 40,5 millions de dollars (environ 35,6 millions d’euros) entre le 1er juin 2017 et le 1er juin 2018. Derrière elle, arrivent Angelina Jolie (qui a gagné 28 millions de dollars), et Jennifer Aniston avec 19,5 millions de dollars.

Grâce à son rôle de Black Widow, la veuve noire, Scarlett Johansson a quadruplé ses revenus par rapport à l’année dernière. Elle reprendra son personnage dans un autre opus de la franchise Marvel qui sortira en 2019. Cette espionne russe devrait également faire l’objet d’un film devrait sortir en 2020.

Encore une grosse différence avec les hommes

Réjouissons-nous : Le cumul des salaires des dix actrices les mieux payées a augmenté de 16 % par rapport à 2017. Mais bon, il leur reste du chemin à parcourir quand on sait que selon une étude de l’Université de Californie du Sud citée par Forbes, les femmes ne représentent que 28,7 % des rôles dont le personnage s’exprime à l’écran dans les films américains. Cela expliquerait en partie que l’acteur le mieux payé du monde, Dwayne Johnson, ait gagné 124 millions de dollars sur la même période que Scarlett Johansson, soit tout de même trois fois le salaire de l’actrice de 33 ans. Il y a encore du boulot pour l’égalité salariale !