La mère de Meghan Markle s'installe en Angleterre... Jeremstar pose avec son compagnon...

Le 15 Août 2017 je rencontrais celui qui allait changer ma vie. Et aujourd’hui, un an après, notre amour est plus fort que jamais ❤️ . Je ne suis pas très doué dans les déclarations et dieu sait à quel point ma pudeur me freine lorsqu’il s’agit de dire « je t’aime » mais pourtant c’est lui que j’aime et j’ai réussi à le lui dire ce soir 😍 . Bien plus qu’un petit ami, il est celui qui me rassure, me fait rire, prend soin de moi et me comble de bonheur . Bravo à lui de me supporter au quotidien car croyez-moi, je suis É-PUI-SANT . Cette soirée d’anniversaire des 1 an restera un souvenir magique à Bali ❤️ . #JéjéEstAmoureux

A post shared by JEREMSTAR (@jeremstar) on Aug 15, 2018 at 9:40am PDT