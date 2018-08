Le maillot de bain de Nabilla emballe ses fans... Carla Bruni dévoile une photo des mains de sa fille et de son papa...

À l’occasion de l’émission spéciale de Touche Pas à Mon Poste (TPMP), diffusée le 3 novembre 2016 sur C8, Raphaël Mezrahi a piégé Nabilla Benattia dans la fameuse interview dont il a le secret. — Capture d'écran / YouTube

Lundi 13 août 2018

Le maillot de bain de Nabilla emballe ses fans

Vous n’en avez peut-être rien à faire (en même temps vous avez cliqué sur cet article), mais sachez que Nabilla est actuellement en vacances à Mykonos, en Grèce. Autre nouvelle, la jeune femme a un nouveau maillot de bain. Si. Pour preuve cette photo postée sur Instagram, qui n’a pas laissé indifférents ses nombreux followers. « Sublime », « magnifique », « toujours aussi belle », les fans n’ont pas été avares en compliments. Il faut reconnaître que Nabilla est rayonnante.

Carla Bruni dévoile une photo des mains de sa fille et de Nicolas Sarkozy

Tout semble aller pour le mieux pour la petite famille Bruni-Sarkozy. Sur Instagram, Carla Bruni a posté une photo de la main de sa fille Giulia, sur la main du papa, Nicolas Sarkozy. Le tout accompagné de la légende « papa chanceux » et des hashtags « loveisallyouneed » et « daddysgirl ». Voilà, c’est tout.

Alizée n’aime pas qu’on la colle à la plage

Alizée en a ras la casquette. Actuellement en vacances en Corse, la jeune femme a poussé un gros coup de gueule dans une story Instagram. « Depuis ma naissance en Corse il y a 34 ans, je vais à la plage, explique-t-elle. Je n’ai jamais compris pourquoi les gens aiment se coller. C’est quoi le concept ? Est-ce une éducation différente ? Un manque d’éducation ? Des plages il y en a beaucoup, du sable il y en a énormément et de la place on en trouve toujours. J’ai pas l’habitude de donner mon avis sur tout et n’importe quoi, mais là ça me rend dingue ! Le but de se coller autant ? Peut-être que les gens veulent partager les serviettes ? #basta. » C’est vrai quoi, faut pas pousser non plus !