VIDEO. Ed Sheeran offre un cours de guitare avec lui

Le chanteur Ed Sheeran à New York — WENN

Le chanteur Ed Sheeran organise un concours qui devrait mobiliser tous ses fans. L’heureux gagnant sera invité au concert qu’il va donner à New York et aura le droit à un cours de guitare en backstage. De cette manière, le chanteur britannique espère lever des fonds pour Drop4Drop, une organisation qui travaille à apporter l’eau potable à ceux qui en sont privés.

La pop star a annoncé le concours avec une vidéo postée sur YouTube. « Le prix est une leçon où je vous apprendrai à jouer une de mes chansons à la guitare, et puis vous aurez une guitare que je vais signer et vous offrir après la leçon », a-t-il annoncé.

Un séjour tout compris

« La leçon aura lieu dans les coulisses avant mon concert au Metlife Stadium (New Jersey). Du coup, vous verrez également le concert. Je paierai pour que vous veniez, donc je vous invite à New York, je vous loue une chambre et je vous donne les tickets pour le concert », a ajouté Ed Sheeran.

📸 @omar.franchi.photography A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos) on Jul 22, 2018 at 6:44am PDT

Pour apprendre la guitare avec Ed Sheeran, il suffit de faire un don sur le site de l'association et le gagnant sera tiré au sort.

