Shooting photo torride pour Beyoncé et Jay-Z...Tiffany Trump fait la fête avec la petite-fille de Joe Biden...

Mardi 12 juin

Shooting photo torride pour Beyoncé et Jay-Z

Beyoncé et Jay-Z ont fait trembler la Toile en démarrant leur tournée à Cardiff le 6 juin dernier. Et la fête continue… Le couple de superstars a publié des clichés d’un livre de photos de l’On the Run II Tour. Sur les photos Queen B pose en lingerie sexy mais aussi dans le plus simple appareil, entourée des bras de son mari. Le couple, qui n’avait que rarement montré ses jumeaux Sir et Rumi Carter au public, avait fait beaucoup parler de lui lorsque les fans ont cru que les deux bébés qui apparaissaient sur l’écran pendant le show étaient leurs deux derniers.

Tiffany Trump fait la fête avec la petite-fille de Joe Biden

Le chagrin d’amour et Ross Mechanic semblent être loin derrière Tiffany trump. La fille du 45e président des Etats-Unis est sortie samedi soir en compagnie de la petite-fille de Joe Biden, l’ancien Vice-président des États-Unis, Naomi Biden, rapporte Page Six​. Les deux jeunes femmes qui sont amies et toutes les deux inscrites à l’Université de Pennsylvanie ont assisté à un concert (très) privé de Jaden Smith. Parmi le public privilégié se trouvait le mannequin Nina Agdal.

Blac Chyna n’est pas enceinte

Non, la cigogne n’est pas sur le point de passer pour Blac Chyna. La célébrité américaine a été sujette de rumeurs de grossesse après que des fans ont discerné un petit ventre rebondi alors qu’elle portait une robe cintrée. Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs ont affirmé deviner là un « baby bump » mais des proches de l’ex de Rob Kardashian ont démenti auprès de TMZ. Elle est juste en forme.