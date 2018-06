L'actrice britannique Eunice Gayson, première James Bond Girl de la saga, est morte

Un rôle mythique. La première James Bond Girl de l’histoire, Eunice Gayson, est morte vendredi à l’âge de 90 ans, comme l’ont annoncé les co-producteurs de la saga, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, sur le compte Twitter officiel de la franchise 007. Elle reste, encore aujourd’hui, la seule actrice à avoir incarné la même James Bond Girl à deux reprises dans James Bond.

Eunice Gayson était apparue pour la première fois dans James Bond contre Dr. No en 1962 en tant que Sylvia Trench et avait repris son rôle l’année suivante avec Sean Connery dans Bons baisers de Russie. En dehors de la saga, on avait également pu la voir au cinéma dans Zarak le valeureux, de Terence Young, et La revanche de Frankenstein, de Terence Fisher. A la télévision, elle avait fait des apparitions dans des épisodes de séries cultes comme Le Saint ou Chapeau melon et bottes de cuir à la fin des années 1960.

La comédienne s’est ensuite éloignée des écrans dans les années 1970 pour poursuivre sa carrière sur scène. Elle a notamment joué dans les comédies musicales Into The Woods en 1990 et La Mélodie du Bonheur. Sa fille, Kate Gayson, a pris sa relève auprès de l’agent secret puisqu’elle apparaît dans une courte scène d’un autre film de GoldenEye.

Comment from Michael G. Wilson and Barbara Broccoli: “We are so sad to learn that Eunice Gayson, our very first 'Bond girl' who played Sylvia Trench in DR. NO and FROM RUSSIA WITH LOVE has passed away. Our sincere thoughts are with her family.” pic.twitter.com/W0UOcDEuZq