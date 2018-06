Première interview de Laura Smet depuis la mort de Johnny: «C'est juste mon papa»

Laura Smet en octobre 2017. — FRANCOIS GUILLOT / AFP

Elle a beau se faire discrète globalement, Laura Smet a décidé de briser le silence qu’elle avait gardé depuis la mort de son père, Johnny Hallyday, il y a six mois. Au micro de Stéphane Bern, dans l’émission A la bonne heure, sur RTL, l’actrice a évoqué ses rapports avec la star, et son enterrement.

« C’est bouleversant de voir surtout tous les fans rendre hommage à mon père, confie la jeune femme de 34 ans. « Après, moi, vous savez, c’est juste mon papa », poursuit la jeune femme au micro de l’animateur. Donc ça n’est pas la star pour moi. C’est juste mon papa. Donc c’est un peu perturbant pour des enfants. Je parle aussi bien pour mes petites sœurs que pour David. Ce qui s’est passé à la Madeleine restera à mon avis gravé à vie dans ma mémoire, dans celle des gens. Après c’est très compliqué de parler de ça aujourd’hui. »

« Je ne vois pas pourquoi j’aurais pris le nom de scène de mon papa »

L’animateur a profité du fait que le sujet soit évoqué pour lui demander pourquoi elle avait choisi de s’appeler Smet, et non pas Hallyday, comme ses frères et sœurs et sa belle-mère. « Toute ma vie je me suis appelée Laura Smet, depuis l’école, depuis mon tout jeune âge. J’ai choisi ce nom-là, et quand j’ai fait ce métier je n’ai pas voulu changer de nom. Je ne vois pas pourquoi j’aurais pris le nom de scène de mon papa. J’ai voulu garder son vrai nom qui est Smet. »

Papa tu me manques tellement ❤️ A post shared by Laura Smet (@laura_smet_) on Apr 30, 2018 at 1:17am PDT

Elle défend cependant le choix de son frère. « Ça n’est pas pareil. David a vécu aux Etats-Unis, il a grandi aux Etats-Unis, ça n’est absolument pas pareil. David est chanteur, moi je suis actrice. » Même s’ils portent des noms différents, le frère et la sœur restent soudés.