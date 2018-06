Le chanteur Prince bientôt de retour avec un album inédit

Le chanteur Prince lors d'un concert en Grande-Bretagne en 2011 — IPA PRESS/SIPA

Prince est de retour, et pas dans une version remasterisée d’on ne sait quelle chanson. Non, le Prince Estate, une organisation dont la mission est de représenter l’œuvre de Prince a annoncé la sortie d’un album d’enregistrements inédits de la star du chanteur décédé en 2016 à l’âge de 57 ans.

Ce disque, intitulé Piano & Microphone 1983 sera composé de morceaux au piano, réalisés en 1983 et enregistrés sur une cassette. La pochette a été réalisée par le photographe Allen Beaulieu, qui avait déjà réalisé la pochette de 1999, sorti en 1982. Parmi les 9 titres, on retrouvera notamment le mythique Purple Rain. Un premier extrait « Mary don’t you weep » est déjà accessible sur les plateformes de streaming.

Un disque « brut et intimiste »

« Cet album brut et intimiste, enregistré alors que Prince​ s’apprêtait à connaître un succès mondial, est similaire au format de la tournée Piano & A Microphone qui a conclu sa carrière en 2016 », indique Troy Carter, conseiller du Prince Estate, qui explique être « heureux de donner aux fans un aperçu de l’évolution de Prince et de montrer de quelle manière sa carrière a finalement effectué une boucle en s’achevant avec lui seul à son piano ». On a hâte de voir ça.