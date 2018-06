Rita Ora se fait lécher les orteils en Italie…Jennifer Lawrence a un nouveau petit ami…

Rita Ora intervient sur l'émission musicale — Dymond/Thames/Syco/Shut/SIPA

Jeudi 7 juin

Rita Ora se fait lécher les orteils en Italie

La chanteuse Rita Ora et son compagnon, le musicien Andrew Watt, profitent de quelques jours sur une plage italienne, rapporte TMZ. Il semblerait que les deux tourtereaux aient fait grimper la température… Entre balade et bronzette au soleil, le musicien de 27 ans a réservé à sa petite amie une autre activité détente. Alors que la star se prélassait sur une chaise longue, il lui a offert de lui lécher ses petits orteils. Une séquence repos et délectation qui paraît bienvenue pour la chanteuse qui a fait face à des critiques après la sortie de son titre Girls dans lequel elle parle des relations amoureuses entre femmes. Le clip de la chanson était, lui aussi, particulièrement hot avec une séquence où elle échange un baiser avec la rappeuse tendance Cardi B…

Rita Ora and BF Have Toe-Sucking Fun in Italy https://t.co/hD3FAIcXiV pic.twitter.com/fYQWDtTED3 — MarshmallowPop News (@marsmellowspop) June 7, 2018

Jennifer Lawrence a un nouveau petit ami

Il y a de la romance dans l’air… Jennifer Larence a été repérée mardi en compagnie d’un certain Cooke Maroney, le directeur de la galerie d’art Gladstone Gallery de New York. Le couple a pris un verre et dîné ensemble dans un restaurant du quartier de SoHo, rapporte Page Six. Des sources ont révélé que l’actrice de 27 ans a été présentée à l’homme de 34 ans le mois dernier et que le courant était tout de suite passé entre eux. « La relation dure depuis quelques semaines. Mais ils ont été très discrets et prudents pour ne pas être vus ensemble », a précisé la source.

📷 | Jennifer Lawrence with her boyfriend Cooke Maroney in New York, on June 5. pic.twitter.com/WCpTeFE6F8 — Jennifer Lawrence Online (@JLawrenceOn) June 7, 2018

Les jumeaux de Beyoncé et Jay-Z sur la tournée On the Run II ?

Les fans l’avaient tant attendue et ça y est, elle a commencé. La tournée On the Run II de la chanteuse Beyoncé et son mari, le rappeur Jay-z a officiellement commencé et le couple de stars a réservé quelques surprises à ses admirateurs. C’est sur la scène enflammée du Millennium Stadium de Cardiff que les premières notes de la tournée ont résonné. En prélude de leur montée sur scène, un spot projeté sur une toile dévoile deux photos de Beyoncé et Jay-Z tenant dans leurs bras deux bébés bien dodus. Très vite, les fans se sont empressés de supposer qu’il s’agissait de Sir et Rumi Carter, les jumeaux du couple d’artistes, nés l’été dernier. Mais un représentant des parents célèbres a démenti auprès de Buzzfeed, assurant que ce n’était pas les héritiers de Queen B que l’on voyait à l’écran. Mais alors qui sont ces mystérieux bébés ?