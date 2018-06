VIDEO. L'acteur George Clooney remercie le flop de «Batman et Robin »

A 57 ans, on pourrait se dire que George Clooney a fait un parcours sans faute, avec pas moins de huit nominations aux Oscars en tant qu’acteur, réalisateur ou scénariste. À ce titre, l’American Film Institute a choisi l’acteur pour recevoir le 46e Life Achievement Award lors d’une cérémonie qui a eu lieu jeudi dernier. Pourtant, sa carrière aurait bien pu s’arrêter net après l’énorme flop de Batman et Robin sorti en 1997 où l’acteur campait le rôle du fameux justicier.

The #AFILife Achievement Award Gala Tribute to George Clooney is less than one week away. Thanks to @Italia_USA_CAN, we’re planning an Italian-themed menu for the evening! #GeorgeClooneyAFI pic.twitter.com/JmORIYN9Bx