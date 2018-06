Eva Longoria enceinte jusqu’aux yeux...Shakira vend sa villa de Miami...

Eva Longoria à Los Angeles. — Willy Sanjuan/AP/SIPA

Mercredi 6 juin

Eva Longoria enceinte jusqu’aux yeux

Pour Eva Longoria, l’accouchement c’est pour bientôt ! L’actrice de 43 ans enceinte de son premier enfant, un petit garçon devrait accoucher en ce mois de juin. Si proche du but, la future maman ne semble pas vouloir lever le pied pour autant. La jolie brune a été aperçue en vadrouille à maintes reprises en compagnie de son mari, José Baston. Emplettes, balades, exercices physiques, la star de Desperate Housewives semble tout faire pour déclencher l’accouchement rapporte Pure People. Elle a, par ailleurs, écrit sur Instagram « toujours attendre que [le bébé] veuille bien arriver ».

Shakira veut se débarrasser de sa villa de Miami

Shakira souhaite se séparer de sa maison de Floride. La chanteuse de 41 ans demande 11,6 millions de dollars pour son bien, rapporte Variety. La star d’origine colombienne passe la majeure partie de son temps à Barcelone avec son époux le footballeur Gerard Piqué. Cette autre demeure n’a donc plus vraiment d’utilité pour le couple. La propriété de plus de 800 mètres carrés comprend six chambres et sept salles de bains.

Ariana Grande et Pete Davidson parlent déjà de bébé

La récente romance entre Ariana Grande et Pete Davidson a beau être fraîche, il semble que les deux amoureux sachent déjà ce qu’ils veulent pour leur couple. Mardi, l’acteur de 24 ans a posté sur son compte Instagram une photo de lui aux côtés de son ami, l’acteur Brian Tyree Henry. Il a plaisanté en légendant le cliché de la phrase « Je vais avoir des enfants de lui ». En réaction à ce post, Ariana Grande a commenté : « Je suis bien dessus ». Sous-entendant de manière ironique que c’était avec elle qu’il aurait des enfants. Ce à quoi l’acteur a répondu avec des émojis qui bavent.