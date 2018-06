Affaire Weinstein: Inculpé de viol et agression sexuelle, le producteur plaide non coupable

Inculpé pour viol et agression sexuelle, l'ancien producteur Harvey Weinstein s'est rendu à la justice le 25 mai 2018. — Erik Pendzich/Shutterst/SIPA

Le producteur déchu Harvey Weinstein, inculpé le 25 mai pour un viol en 2013 et une agression sexuelle en 2004, a plaidé ce mardi non coupable au tribunal de Manhattan.

Le producteur de 66 ans, catalyseur du mouvement #MeToo après avoir été accusé par près d’une centaine de femmes d’abus sexuels allant du harcèlement au viol, a plaidé non coupable de trois chefs d’accusation, un pour l’agression sexuelle et deux pour le viol. Il risque, en cas de condamnation, jusqu’à 25 ans de prison.

L'identité d'une plaignante non révélée

Harvey Weinstein, en costume sombre et cravate, n’a prononcé que quelques mots lors de l’audience, devant une salle comble. « Non coupable », a-t-il répondu d’une voix à peine audible au juge qui lui demandait comment il entendait plaider. A plusieurs reprises, il a ensuite simplement répondu « oui », lorsque le juge lui rappelait les conditions de son placement en liberté surveillée.

C’est son avocat, Ben Brafman, qui a parlé pendant l’essentiel de l’audience, rappelant la présomption d’innocence dont doit bénéficier le producteur bien que les abus sexuels présumés d'Harvey Weinstein eurent été abondamment distillés dans les médias et dans l’opinion.

L’identité de la femme qui accuse Weinstein de viol n’a pas été révélée. Ben Brafman a affirmé qu’elle avait eu une relation consentie de 10 ans avec le producteur, mais cette information n’a pas été confirmée.

Weinstein affirme que tout était consenti

La femme qui l’accuse d’agression sexuelle est Lucia Evans, aujourd’hui consultante en marketing et à l’époque aspirante actrice. Elle affirme que Weinstein l’a obligée à lui faire une fellation dans les bureaux de la société de production Miramax, tout en lui faisant miroiter une place dans son émission de télé-réalité pour futures mannequins, Project Runway.

Weinstein, par la voix de ses avocats, a démenti, depuis les premières révélations contre lui en octobre dernier, toute relation sexuelle non consentie. Il reste en liberté, moyennant un million de dollars de caution, le port d’un bracelet électronique et des déplacements limités aux Etats de New York et du Connecticut.

Egalement attaqué au civil

Il fait également l’objet d’enquêtes criminelles à Los Angeles et Londres, mais New York est la seule juridiction où il ait été formellement inculpé à ce stade. Il a aussi été attaqué au civil par une dizaine de femmes.

La préparation de son procès devrait prendre des mois, et la défense devrait notamment se battre pour essayer d’empêcher d’autres femmes qui affirment avoit été agressées par lui de témoigner à la barre. Les spécialistes n’excluent pas que Weinstein finisse par plaider coupable, afin d’obtenir une peine réduite, si ses avocats estimaient le procès ingagnable.