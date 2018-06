Scott Disick a trompé Sofia Richie... Mariah Carey fait chou blanc à Las Vegas...

Scott Disick et le mannequin Sofia Richie en Californie. — X17/SIPA - X17PREMIUM/SIPA

Lundi 4 juin

Scott Disick a trompé Sofia Richie

Scott Disick et Sofia Richie, c’est terminé. Le jeune mannequin de 19 ans et la star de la télévision américaine de 35 ans ont rompu après que ce dernier l’a trompée. Une source proche du couple a déclaré à People que Sofia Richie a confronté son partenaire à ses mensonges. Samedi, Scott Disick a été aperçu en charmante compagnie à la soirée d’écoute du nouvel album du rappeur Kanye West, Ye. Lionel Richie, le père de Sofia n’approuvait pas cette relation depuis le départ.

Mariah Carey fait chou blanc à Las Vegas

Récemment la diva Mariah Carey s’est mise à vendre ses anciens bijoux et cela pourrait devenir une nécessité si ses fans n’achètent plus de billets pour la voir sur scène. De nombreuses places pour son show « Butterfly Returns », qui débutera le 5 juillet au Colosseum du Caesars Palace à Las Vegas, restent désespérément invendues. « C’est un désastre », a confié une source à Page Six. La chanteuse qui ne s’est pas produite depuis Noël a renvoyé son manager Stella Bulochnikov. Cette dernière voulait réserver des salles plus petites « afin qu’ils puissent continuer à annoncer des spectacles à guichets fermés », a ajouté la source.

Pete Davidson s’inspire d’Ariana Grande pour ses nouveaux tatouages

C’est l’amour fou entre Pete Davidson et sa nouvelle petite amie, Ariana Grande. Le couple a officialisé sa relation à la fin du mois de mai, quelque temps seulement après la rupture de la chanteuse avec le rappeur Mac Miller. L’acteur de 24 ans s’est fait tatouer dans le cou un masque à oreilles de lapin. Un symbole qui rappelle les masques qu’arbore la chanteuse de 24 ans sur scène ou encore celui qu’elle porte sur la pochette de son album, Dangerous Woman. Si Ariana Grande n’a pas encore réagi à cette déclaration d’amour, elle a posté sur les réseaux sociaux : « Pete Davidon est la meilleure personne au monde. »