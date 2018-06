Voyager, profiter de ses enfants... Ce que la gagnante de «Koh-Lanta» va faire de ses 100.000 euros

Clémence Castel, la gagnante de «Koh-Lanta: Le combat des héros». — LAURENT VU / ALP /TF1

« Cent patates ! » C’est ce qu’a gagné Clémence Castel, qui a remporté la semaine dernière Koh-Lanta: Le combat des héros. Et la maman de 33 ans a dévoilé ce qu’elle comptait faire de cette jolie somme à nos confrères de Téléstar.

Pas de folies au programme, mais de jolis projets pour profiter de la vie avec ses enfants, Louis (5 ans) et Marin (3 ans) ainsi que son mari, l’ex star-académicien Mathieu Johann. « Nous sommes à un moment de notre vie où nous nous disons que voyager, c’est important, lance-t-elle. On veut partager des choses avec nos enfants, leur montrer les différentes cultures du monde. »

« On va déjà réaliser le rêve de Marin »

La jeune femme, qui concède que « c’est encore tout frais, on n’a pas encore tout planifié », a tout de même une idée précise en tête. « On va déjà réaliser le rêve de Marin. On va aller voir les éléphants, sans doute en Thaïlande. Je suis sûre que Louis sera ravi aussi. » Et ensuite ? « On fera aussi un maximum de voyages, de quinze jours dès que ce sera possible. Mon rêve ? Aller en Amérique du Sud. Ça aussi, ce sera une première pour moi. »

En dehors des vacances, cette somme permettra également au couple de travailler un peu moins dans le café-concert qu’il a ouvert à Cherbourg pour profiter de ses enfants. « Cet argent va également nous permettre d’avoir un rythme moins soutenu professionnellement parlant, explique celle qui est également coach parental. Nous pourrons nous occuper plus d’eux. » Pas question de faire des folies donc, pour la jeune femme qui avait déjà investi intelligemment l’argent gagné lors de sa première victoire. « J’ai acheté un appartement à Boulogne-Billancourt. Ça m’a permis de démarrer du bon pied ma vie d’adulte », avait-elle déclaré auprès de TV Mag à l’époque.