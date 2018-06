Drake est généreux avec son enfant caché... Britney Spears est sereine...

Le rappeur Drake à New York. — Evan Agostini/AP/SIPA

Vendredi 1er juin

Des éléments s’ajoutent sur le présumé enfant caché de Drake

Le rappeur Pusha T a laissé entendre dans son titre The stroy of Adidon que Drake avait un enfant caché avec une ancienne actrice porno dont il n’assumerait pas la charge. Depuis ses révélations, des langues semblent se délier. L’an dernier, Sophie Brussaux aurait annoncé sa grossesse à la star originaire de Toronto. Un proche du rappeur aurait dit alors « s’il s’agit de l’enfant de Drake - ce qu’il ne croit pas - alors [Drake] fera ce qu’il faut pour son enfant ». Sophie Brussaux a depuis donné naissance à un garçon nommé Adonis, et même si Drake n’a pas encore fait de test de paternité, une source a assuré à E! que le rappeur avait soutenu financièrement la mère pendant et après sa grossesse.

Britney Spears sereine auprès de ses enfants

Britney Spears a récemment organisé l’ensemble de sa vie professionnelle en fonction de ses enfants et la chanteuse semble avoir fait le bon choix. La chanteuse de 36 ans a accepté de vivre deux ans à Las Vegas et y a emmené ses enfants : Sean, 12 ans, et Jayden James, 11 ans. Britney Spears regretterait d’ailleurs de voir « grandir aussi vite » ceux qui font une tête de plus qu’elle aujourd’hui. « Rien d’autre ne me fait plus plaisir en tant que mère que de voir ces garçons grandir, sourire et rire !! Ils sont [toute ma vie] et j’adore les jours comme celui-ci quand ils courent partout et jouent ensemble », a écrit Britney Spears sur les réseaux sociaux.

Selena Gomez égérie de Puma

​En septembre 2017, Selena Gomez est devenue ambassadrice de la marque Puma. La star la plus suivie d’Instagram a posté les clichés d’une nouvelle campagne publicitaire de la marque de vêtements de sport. La photo de la chanteuse de 25 ans en tenue fitness a récolté plus de 6 millions de « like ».