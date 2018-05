Cardi B de retour sur Instagram… Kylie Jenner a un nouveau petit ami…

Cardi B à Miami. — MediaPunch/Shutterstock/SIPA

Mercredi 30 mai

Cardi B est de retour sur Instagram et a un message pour ses « haters »

Après une dispute avec la chanteuse Azealia Banks, Cardi B avait supprimé son compte Instagram et fermé son Twitter au public au début du mois de mai. Mais la rappeuse et future maman est revenue récemment sur la plateforme de partage de photo. Elle semble plus déterminée que jamais à faire comprendre aux personnes qui ne l’apprécient pas que le sentiment est partagé de son côté. L’ex-stripteaseuse de 25 ans semble bien décidée à s’affirmer et à se faire respecter dorénavant. « Vous pensez tous que c’est chaud, attendez de tous aller en enfer », a-t-elle publié sur fond noir. Elle a accompagné le texte de la légende : « A tous mes haters et mes trolls ».

Kendall Jenner en couple avec un basketteur de la NBA

Kendall Jenner semble avoir un nouveau petit ami. Le mannequin de 22 ans sortirait avec le joueur de 21 ans, Ben Simmons. Une source a révélé à Page Six que la romance entre les deux tourtereaux « dure depuis quelques semaines ». Les deux jeunes auraient partagé plusieurs repas au restaurant. « Des mesures de sécurité semblaient avoir été prises pour assurer que Kendall et Ben puissent profiter de leur soirée sans tracas », a ajouté la source. Kendall Jenner a déjà eu une relation avec un autre joueur de la NBA, Blake Griffin.

Kendall Jenner et le joueur de NBA Ben Simmons, sortiraient ensemble depuis quelques semaines. - P#ECAF/WENN.COM/SIPA - AP/SIPA

Kylie Minogue officialise sa nouvelle relation

Kylie Minogue a célébré ses cinquante ans lundi. La chanteuse australienne a profité de l’occasion pour officialiser sa nouvelle relation amoureuse. Elle a posté sur son compte Instagram une photo d’elle dans les bras de son nouveau compagnon. Il s’agirait de Paul Solomons selon The Sun.

Birthday girl 📸 A post shared by Kylie Minogue (@kylieminogue) on May 28, 2018 at 10:29am PDT

La star a soufflé ses bougies entourée de ses amis proches rapporte Pure People, notamment l’ancienne Spice Girl Mel C et Jake Shears ou encore Jason Donovan, son premier amour.