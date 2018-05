VIDÉO. Pierre Dhostel, le fils de Pierre Bellemare fond en larmes à l'écoute d'archives de son père

HOMMAGE Pierre Dhostel, le fils de Pierre Bellemare, était présent sur le plateau de C à vous. Il n'a pas pu retenir ses larmes en entendant la voix de son père dans une archive de France 5...

Pierre Dhostel, le fils de Pierre Bellemare, en novembre 2016. — PJB/SIPA

C’est sur le plateau de C à vous lundi 28 mai dernier, que le fils de Pierre Bellemare a craqué suite au décès de son père. L’émission rendait un dernier hommage au journaliste et écrivain à travers différents extraits d’archives, qui ont provoqué une vive émotion sur le plateau de France 5.

« C’est le grand chef de la tribu… »

Pierre Dhostel n’a pas pu retenir ses larmes à l’entente d’un extrait plus particulier que les autres : un message de Jean-Paul Rouland, producteur et ami de Pierre Bellemare qui exprime son amour éternel pour son ami disparu. Son fils ému, tente de glisser quelques mots, « c’est le grand chef de la tribu et effectivement c’est… excusez-moi » avant de fondre en sanglots. Toute l’équipe d’Anne-Elisabeth Lemoine a été prise d’une profonde émotion avant de laisser quelques minutes à Pierre Dhostel pour se reprendre.

Durant l’émission, Pierre Dhostel a également confié que l’enterrement de son père aurait lieu le 31 mai prochain à l’église Saint-Roch de Paris.

>> A lire aussi : Thug life, OKLM, Balec... Quand Pierre Bellemare faisait des «reaction gifs» pour «20 Minutes»

>> A lire aussi : Le journaliste et écrivain Pierre Bellemare est mort à l’âge de 88 ans