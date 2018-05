Héritage de Johnny Hallyday: Le tribunal de Nanterre pourrait ne pas pouvoir juger l'affaire

Ardalan Amir-Aslani, avocat de Laeticia Hallyday, le 15 mars 2018 au tribunal de Nanterre — Michel Euler/AP/SIPA

Tout ça pour rien ? Les avocats de Laeticia Hallyday ont contesté la compétence du tribunal de Nanterre, selon les avocats de Laura Smet et David Hallyday. Après plusieurs semaines d’audiences et de tractations, le marathon judiciaire dans l’affaire de l’héritage de Johnny Hallyday rebondit à nouveau. Jeudi, toute médiation avait été écartée . Puis lors d’un rendez-vous de procédure non public, la compétence du tribunal a donc été mise en cause. La question sera tranchée le 22 novembre.

L’incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre avait déjà été soulevée par l’avocat de Laeticia Hallyday, Maître Ardavan Amir-Aslani, dans la procédure en référé intentée par les enfants aînés en mars qui souhaitaient le gel des avoirs de leur père et un droit de regard sur un album posthume.

Faire durer

Ce point de droit avait « été très clairement écarté par le juge des référés », a souligné Carine Piccio, l’un des avocats de David Hallyday. Les avocats des aînés du chanteur n’ont pu préciser jeudi les arguments soulevés cette fois-ci par la partie adverse pour contester la compétence du tribunal.

« La présidente nous a posé la question d’une médiation, nous-mêmes avocats de Laura nous y étions naturellement favorables, de même que ceux de David », a indiqué Me Emmanuel Ravanas, l’un des avocats de Laura Smet. « Cette médiation a été refusée par la partie adverse qui a souhaité développer un incident de procédure », a-t-il déploré.

« Les discours de main tendue et de conciliation ne sont qu’une posture médiatique », a renchéri Me Piccio. « Par la volonté de la partie adverse, la procédure est destinée à durer sans doute de longs mois et de longues années », a regretté Me Ravanas.

Une phase judiciaire plus dure

« Volontairement au début de cette procédure, nous avions modéré nos demandes de sorte que Laeticia et sa famille ne puissent en aucun cas souffrir d’une asphyxie financière comme il a pu être injustement dit. Très clairement aujourd’hui, par le refus très net, très sec de cette médiation, nous entrons dans une phase judiciaire nécessairement plus dure » et « nous utiliserons l’ensemble de nos moyens pour pouvoir parvenir à nos fins ».

Le cabinet de Me Amir-Aslani, contacté par l’AFP, n’a pas souhaité dans l’immédiat faire de commentaire. Il avait confirmé en début de semaine avoir été contacté téléphoniquement par un des avocats de David Hallyday, mais la négociation avait tourné court : « Ils se sont fait un petit coup de com', ça leur permet de dire qu’ils ont négocié. En mettant une très forte pression médiatique, ils veulent acculer Laeticia à donner ce que son mari ne voulait pas donner. »