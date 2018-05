Ashton Kutcher sauve des gorilles... Emma Stone et Andrew Garfield de nouveau ensemble?...

Ashton Kutcher à Las Vegas. — Jordan Strauss/AP/SIPA

Jeudi 24 mai

Ashton Kutcher donne 4 millions de dollars pour sauver des gorilles

Ashton Kutcher était l’invité de The Elle DeGeneres Show ce mercredi. Alors qu’il interrogeait la présentatrice sur ses projets futurs, cette dernière l’a informé d’un prochain voyage en Afrique pour bâtir un refuge permanent pour les gorilles des montagnes de la fondation Dian Fossey Gorilla Fund. Rejoint durant l’émission par l’agent artistique hollywoodien Guy Oseary, Ashton Kutcher a parlé de leur collaboration qui au travers de la plateforme Ripple soutient financièrement les gens qui « font du bien dans le monde ». « Vous ne demandez jamais d’aide », a alors indiqué l’acteur à Ellen DeGeneres. « Je vous ai promis lors de [votre anniversaire] que je serais là pour vous aider et [Ashton et moi] sommes frères et nous sommes là pour vous aider », a renchéri Guy Oseary. Et Ashton Kutcher d’annoncer : « Vous pensez toujours aux autres et nous voulions vous montrer que les gens pensent à vous aussi. Donc, au nom de Ripple, nous aimerions vous donner 4 millions de dollars. »

Emma Stone et Andrew Garfield de nouveau ensemble ?

Emma Stone a été aperçue mardi soir en train de dîner avec son ex-petit ami, Andrew Garfield. Les deux acteurs ont partagé un repas au restaurant Dell’anima et ressemblaient « beaucoup à un couple », a déclaré une source auprès de Page Six. « Ils parlaient et étaient assis très près l’un de l’autre. Ils riaient et souriaient. Ils semblaient tous les deux heureux », a encore décrit la source. Le couple qui s’est séparé en 2015 est resté trois ans ensemble. Ils seraient restés en bons termes et amis depuis leur rupture.

Andrew Garfield et Emma Stone se sont séparés en 2015 après trois ans de relation. - Gregory Pace/Shuttersto/SIPA - Evan Agostini/AP/SIPA

La chanteuse SZA obligée d’annuler ses concerts pour un souci de cordes vocales

Après près d’un an de tournée, la chanteuse SZA a un gros problème de voix. « Je ne suis pas malade, ma voix est juste cassée », a-t-elle expliqué à ses fans sur Instagram. La star de 27 ans s’est par la même occasion excusée de ne pas pouvoir assurer les dates prévues. « Je suis vraiment désolé pour chaque visage et énergie que je ne saisirai pas », a-t-elle poursuivi. L’interprète de What Lovers Do a déclaré qu’elle souhaitait ménager ses cordes vocales afin d’éviter que cette panne de voix ne devienne permanente.