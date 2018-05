Le chanteur Slimane est triste de sa dernière conversation avec Maurane

Le chanteur Slimane, le 12 octobre 2017 à Paris. — LAURENT BENHAMOU/SIPA

Maurane est décédée le 7 mai dernier, à l’âge de 57 ans. Et Slimane est l’un des derniers à lui avoir parlé. « Je devais chanter avec elle le 6 mai, au Forest National en Belgique, raconte le gagnant de The Voice 2016 à Télé Loisirs. Ça aurait dû être, du coup, hélas sa dernière scène. Mais elle m’a un peu disputé, deux jours avant. »

Le chanteur raconte alors comment il avait contacté Maurane sur Twitter pour ce duo : « Elle avait dit oui, et il faut savoir que Maurane, je suis totalement fan, j’étais trop content, on devait chanter La chanson des deux amants ».

« Tu aurais dû m’appeler »

Mais Slimane met un peu trop de temps à revenir vers elle. « Elle m’avait passé son numéro et dit "appelle-moi" et dans la folie du truc, je ne l’ai pas appelée tout de suite, explique-t-il, la mort dans l’âme. Lorsque Slimane recontacte Maurane, le concert est dans trois jours, un délai trop court pour la chanteuse : « Ecoute, ce n’est pas comme ça que je travaille. Tu aurais dû m’appeler, je t’ai donné mon numéro et je demandais que ça ».

Le coach de The Voice Belgique s’en veut aujourd’hui beaucoup de cet ultime échange avec son idole : « Je comprends. Je m’en suis voulu, j’étais même honteux. C’est la dernière conversation que j’ai eu avec elle, donc je suis un peu triste ».