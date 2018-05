Camila Cabello hospitalisée... Paris Jackson refuse qu’on lui dicte comment se comporter avec sa famille...

Camila Cabello à Las Vegas. — John Salangsang/BFA/Shu/SIPA

Mardi 27 mai

Camila Cabello hospitalisée

Camila Cabello a annoncé lundi sur Twitter qu’elle ne fera pas la première partie du concert de Taylor Swift à Seattle. La chanteuse cubano-américaine a expliqué être tombée malade après son passage aux Billboard Music Awards à Las Vegas. Après une série d’examens, les médecins lui ont diagnostiqué une fièvre mineure et une déshydratation.

« Les médecins m’ont dit que je devais vraiment me reposer sinon je ne me rétablirai pas », a-t-elle déclaré. « Je suis tellement désolée de vous laisser tomber et je promets de [remonter sur scène] dès que je me [sentirai mieux]. Je suppose que parfois j’y vais un peu trop fort mais je promets que je vais faire plus attention à moi !!! ».

Paris Jackson refuse qu’on lui dicte comment se comporter avec sa famille

Les proches du feu roi de la pop entretiennent une relation particulière que seuls les membres du clan peuvent comprendre et pour Paris Jackson, la fille de Michael Jackson, les personnes extérieures à la famille ne devraient pas s’en mêler. La jeune femme de 20 ans, a posté sur son compte Instagram un message ras-le-bol dans lequel elle a demandé à ses fans de cesser de s’immiscer dans sa relation avec ses proches. « Chers adeptes des réseaux sociaux, amis, harceleurs, bien aimés et ennemis, et autres compagnons de marche : S’il vous plaît, ne me dictez pas/ni ne me posez de question/ni n’essayez de contrôler ma relation avec mon cercle intime, en particulier ma famille », a-t-elle écrit dans sa story Instagram.

grateful ♥️🌅 A post shared by Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) on May 8, 2018 at 10:41am PDT

Ce message vient après que de nombreux internautes ont reproché à Paris Jackson de ne pas avoir soutenu sa tante, Janet Jackson aux BBMAs alors que son frère Prince, sa grand-mère Katherine et sa tante Rebbie étaient présents, rapporte People. La jeune femme a assuré qu’elle ignorait tout de la participation de sa tante et qu’aucun membre de sa famille ne l’en avait informé. Elle a ensuite posté une photo de Janet Jackson et elle-même.

Selena Gomez ne boit plus d’alcool après un séjour en désintox

Selena Gomez sait toujours s’amuser et faire la fête mais avec modération. La chanteuse de 25 ans a organisé l’anniversaire de l’un de ses amis chez elle et pas une seule goutte de breuvage alcoolisé n’y a eu sa place. « L’alcool n’était pas au rendez-vous », a déclaré une source auprès de Page Six. « Selena fait vraiment attention à sa santé ». La star continue de travailler sur son rapport à l’alcool après avoir passé deux semaines dans un centre de bien-être Privé-Swiss dans le Connecticut cet hiver. Elle y avait notamment été reçue pour traiter sa dépression et son anxiété. La chanteuse est toujours suivie par le centre.