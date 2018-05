Mariage princier: Kensington publie trois photos officielles d'Harry et Meghan

Britain's Prince Harry, Duke of Sussex kisses his wife Meghan, Duchess of Sussex as they leave from the West Door of St George's Chapel, Windsor Castle, in Windsor, on May 19, 2018 after their wedding ceremony. / AFP PHOTO / POOL / Ben STANSALL — AFP

Deux jours après l’un des mariages les plus romantiques de l’histoire, le prince Harry et Meghan Markle ont publié ce lundi trois photos officielles. Diffusées par le compte du Kensington Palace, elles ont été prises après la procession en calèche.

On aperçoit sur la première les jeunes mariés en compagnie des enfants d’honneur. «Le duc et la duchesse du Sussex​ avec les demoiselles d’honneur et les garçons d’honneur, pris par le photographe Alexi Lubomirski dans le salon vert du château de Windsor », est-il écrit en légende.

Les photos prises Alexi Lubomirski au château de Windsor

The Duke and Duchess of Sussex with the Bridesmaids and Page Boys, taken by photographer Alexi Lubomirski in the Green Drawing Room of Windsor Castle. #RoyalWedding pic.twitter.com/nFaPQSIzVl — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 21, 2018

Sur la deuxième, le prince Harry et Meghan Markle sont assis sur des marches. Souriants, ils s’enlacent en tenue de mariage.

The Duke and Duchess would like to thank everyone who took part in the celebrations of their Wedding.



They feel so lucky to have been able to share their day with all those gathered in Windsor and those who watched on television across the UK, Commonwealth, and around the world. pic.twitter.com/RSa9ukqxLF — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 21, 2018

En commentaire, on peut lire : « Le duc et la duchesse voudraient remercier tous ceux qui ont pris part aux célébrations de leur mariage. Ils se sentent très chanceux d’avoir pu partager leur journée avec tous ceux qui se sont rassemblés à Windsor et ceux qui l’ont suivi à la télévision à travers le Royaume-Uni, le Commonwealth et partout dans le monde ».

Ils ont échangé leurs vœux devant quelque 600 invités

The Duke and Duchess of Sussex have released three official photographs from their Wedding day.



These photographs were taken by photographer Alexi Lubomirski at Windsor Castle, following the carriage procession. #RoyalWedding pic.twitter.com/WBim9EkI4D — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 21, 2018

La troisième et dernière photo publiée réunit les familles des jeunes époux. La famille royale ainsi que la mère de Meghan Markle, Doria Ragland.

Le prince Harry et Meghan Markle ont été officiellement déclarés mariés samedi lors d’une cérémonie pleine d’émotion dans la chapelle St George du château de Windsor, lieu chargé d’histoire pour la monarchie britannique. Ils ont échangé leurs vœux devant quelque 600 invités dont la reine Elizabeth II et une pléiade de stars.

